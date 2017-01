Hasiči vytáhli z řeky další uhynulou labuť

Písek - Další uhynulou labuť zajistili hasiči v Písku ve čtvrtek 26. ledna dopoledne.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Ve středu dopoledne zajistili profesionální hasiči ze stanice Písek také mrtvou kachnu, a to v ulici Na Jihru. Kachna ležela na ledu uprostřed řeky Otavy. Hasiči na místo zásahu přijeli i se člunem, který ale vzhledem k zamrzlé řece nemohli použít. "Vrátili se proto se člunem zpět na stanici a na místo zásahu si odvezli potápěčské obleky. Pak hasiči zajištěni jak pro práci na vodě a ledě, tak zajištěni pro práci s ptáky s možným nakažením kachnu sebrali a uložili do plastových pytlů. Dekontaminovaný pytel s kachnou odvezli do určené kafilérie," konstatovala jihočeská mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Tento týden už Krajská veterinární správa potvrdila ptačí chřipku na Písecku, a to u mrtvé labutě nalezené v neděli v blízkosti městské elektrárny.