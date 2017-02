Firmy potřebují lidi, rozhlíží se i v zahraničí

Písecko – Nezaměstnanost v okrese byla v lednu hned po Českobudějovicku druhá nejnižší na jihu Čech.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Škvára

Bez zaměstnání bylo 1718 lidí, což je 3,8 procenta práce schopného obyvatelstva. Na jedné straně určitě příznivá zpráva, že počet lidí odkázaných jen na sociální dávky se drží při zemi. Na druhé straně některé firmy se dostávají do problémů, protože jim chybí zaměstnanci, zejména ti kvalifikovaní.

Hovořilo se o tom i na setkání šéfů firem a organizací, které uspořádala Jihočeská hospodářská komora Písek. Vysoká zaměstnanost nutí firmy přijímat i zahraniční dělníky. „Jednou z možností je využití vládního projektu Ukrajina, který má ohlas i na jihu Čech," připomněla Kateřina Rybaříková, ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Písek. Projekt však naráží na složitou administrativu.

Především v letních měsících se s nedostatkem dělníků na stavbách potýká firma KOČÍ a. s. Písek. „Nezaměstnáváme zahraniční pracovníky, ale v případě potřeby spolupracujeme se spolehlivým dodavatelem, který pro nás zahraniční pracovníky zajistí. I v této souvislosti podporujeme snahu o zjednodušení vydávání pracovních povolení pro občany Ukrajiny, které je v současné době zdlouhavé," uvedl ředitel firmy Tomáš Kočí.

Do projektu Ukrajina se zapojily i jihočeské textilní firmy, ale hledají i jiné cesty, jak si do budoucna připravit zejména kvalifikované pracovníky. „Navázali jsme spolupráci se Střední odbornou školou ve Strakonicích, která od nového školního roku otevře obor výrobce textilií. Praxi budou žáci vykonávat v píseckých a strakonických firmách," upozornil Josef Handrejch z firmy Kvalitex, předseda Sdružení Textil, jehož členy je 33 textilních firem.

Sdružení do budoucna plánuje spolupráci s Technickou univerzitou Liberec. „Textilní odborníci do pěti let budou citelně chybět. Tomu chceme předejít právě spoluprací se školami," dodal Josef Handrejch.

Se středními školami spolupracuje i firma KOČÍ a v programu KOČÍ Junior podporuje finančně vybrané studenty. Podmínkou je letní brigáda a po škole nástup do firmy.