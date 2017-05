Albrechtice nad Vltavou - Pálení čarodějnic nebo –li Filipojakubská noc je poslední noc z 30. dubna na 1. května.

Filipojakubská noc v Albrechticích nad Vltavou.Foto: Petr Hanzlík

Říká se jí tak proto, že v minulosti slavil svátek sv. Filip a Jakub. Od středověku lidé věřili, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. Báli se ďábelského zla seslaného na zem v podobě čarodějnic. Lidé na ochranu před čarodějnicemi např. uklízeli, pálili smetí a záměrně dělali hluk. Věřili, že se čarodějnice bojí hluku, svěcené vody a kočiček nebo zaříkání, kde jmenovali svaté.

Letošní rok se nikdo čarodějnic bát nemusel. Kdo přišel okolo šesté hodiny na albrechtickou náves, nemohl si nevšimnout připravené májky, která měřila okolo 26 metrů. Zvláště děti se těšily na tradiční zdobení barevnými fáborky. Počasí přišlo jako na zavolanou, po deštivých a chladných dnech, se vyčasilo. Pořadatelům – albrechtickým hasičům udělala radost nejen vysoká návštěvnost dětí, rodičů, prarodičů a části místních obyvatel, ale i celková pohoda, která byla všude okolo. V 19 hodin večer se pomocí ramene traktoru vztyčila nazdobená májka. O bezpečnost celé akce i dopravního provozu se starali samotní dobrovolní hasiči v uniformách.

V prostorách zahrady bývalého areálu firmy Rivetec, kdysi hotelu Joza následovaly další akce. Dětem byly rozdány kartičky, na kterých byly napsány jednotlivé čarodějnické soutěže a stanoviště. Po jejich absolvování, každý obdržel spoustu sladkých odměn. Co jsme mohli vidět? Například proplétat se s lopatkou mezi netopýřími kuželkami, hodit si ropuchou do studánky či si vyhotovit tajemný škapulíř. Bylo toho samozřejmě mnohem více. Ale to už byl rozdělán velký oheň, do kterého byla později vhozena samotná čarodějnice a opravdu upálena. Kdo chtěl, mohl si průběžně opékat špekáčky i na menším ohništi. Nikdo netrpěl žízní, vše bylo zajištěno. Kolem 8 hodiny večerní vypuklo překvapení. Vyvalil se tajemný barevný dým a skupina velkých čarodějnic – hasiček v převlecích předvedla své kousky. Vlnily se v rytmu a oddávaly se čarodějným rituálním tancům. Za velkého potlesku se opět vytratily zahaleny v oblaka dýmu. Po tomto vystoupení proběhlo vyhlášení nejhezčího čarodějnického kostýmu chlapce a dívky za který dostali krásný zlatý pohár s postavou čarodějnice na koštěti a k tomu ještě všechny děti čarodějnickou čokoládovou medaili s logem akce Pálení Čarodějnic s hasiči. Závěrečnou tečkou pro děti byl lampionový průvod. To starší dospěláci seděli u ohně a u kytary s písničkou dlouho do noci. A co nemohlo chybět? Ohňostroj, který vynikl na jasné obloze a na který se přišli podívat i lidé z okolí. Takže za rok opět na shledanou!

Dana Ryšlavá, kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou