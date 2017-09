Existuje plán, který může pomoci školám k penězům

Mirovice - Zastupitelé na svém posledním jednání schválili návrh dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek.

První školní den v ZŠ Mirovice.Foto: Archiv školy

Tento dokument vyžadují Evropská unie a Ministerstvo školství jako jednu z nutných podmínek pro žádosti o dotace.

Dokument zahrnuje mimo jiné situaci každé školy a její požadavky. „Jedná se o strategický dokument, který je závazný na šest až osm let a bude důležitý pro další získávání dotací do škol a školek. Pokud bychom se do projektu nezapojili, bylo nám řečeno, že že bychom pak nemohli žádat o dotace,“ uvedla ředitelka ZŠ Mirovice Jitka Šebková.