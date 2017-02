Elektronické aukce ušetřily Milevsku miliony

Milevsko – Využívání elektronické aukce na veřejné zakázky se milevské radnici vyplácí stále více.

„Předloni byla úspora kolem 1,2 milionu korun a za loňský rok je to téměř 4,8 milionu korun," konstatoval místostarosta Martin Třeštík. Díky tomuto způsobu výběru firem se loni podařilo například výrazně ušetřit na druhé etapě rekonstrukce sítí a komunikace ve Švermově ulici, komunikace v Jeřábkově ulici, na teplovodu v Komenského ulici a na přeložení kanalizace v Petrovické ulici.



Má to však i úskalí. „Někdy bychom byli rádi, kdyby se nám některé firmy nepřihlásily. Příkladem je dětské hřiště, kdy výběrové řízení vyhrála firma s fantastickou cenou, ale nejsme spokojeni ani s provedením a ani s vyjednáváním reklamace," konstatoval starosta Ivan Radosta.



Podle milevského starosty Ivana Radosty se proto před důležitými zakázkami rozhodují, zda elektronickou aukci využít, nebo ne. „Někdy se jedná o specifické zakázky, kde chceme zajistit co největší kvalitu. V těchto případech raději využíváme klasického výběrového řízení," upřesnil Ivan Radosta.

Podle něj se to týká například vyhlášení výběrového řízení na výměnu podlahy ve sportovní hale, které schválili radní na posledním jednání. „V rozpočtu na letošní rok máme na tento projekt vyčleněno 2,5 milionu korun, což nemusí být konečná částka. Potřebujeme, aby byly práce udělané kvalitně a z kvalitních materiálů, aby podlaha sportovcům sloužila co nejdéle," dodal Ivan Radosta.



V tomto případě bude cena záležet i na stavu roštu pod dřevěnou podlahou, která je asi ze druhé poloviny devadesátých let. Ten by měl být podle sond v dobrém stavu a mohl by sloužit dál. Skutečný stav však odhalí až sundání podlahy. Na rošt by měly přijít desky a na ně litý umělý povrch. S tímto projektem by mohla městu pomoci krajská dotace, o kterou už zažádali.