Dvůr polikliniky dostane novou dlažbu

Milevsko - Záchranářům se teď při vstupu do zdravotnického zařízení špatně manipuluje s pacienty. To se změní.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Rekonstrukce dvoru milevské polikliniky by měla začít v průběhu tohoto měsíce a do 15. listopadu by měla být hotová. Rozbitý asfalt tu nahradí zámková dlažba.

Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, a to Služby města Milevska, které zakázku zrealizují za částku přes 978 tisíc korun včetně DPH. Podle starosty Ivana Radosty mají s firmou dobré zkušenosti. Na rekonstrukci dvora je v rozpočtu na letošní rok vyčleněný milion korun.

Ivan Radosta dodal, že se pracovníci budou snažit zachovat provoz. Až bude vše hotové, bude se tam lépe chodit pacientům, záchranářům se bude lépe manipulovat s lidmi na lehátkách při nakládání nebo vykládání ze sanitek a změnu ocení také vozíčkáři.