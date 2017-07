Dvůr polikliniky bude bezpečnější

Milevsko - Záchranáři mají problém s převážením pacientů na pojízdných lůžkách ze sanitek do budovy.

Milevsko. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Drkotání lehátek s pacienty po rozbitém asfaltu na dvoře milevské polikliniky by mělo být brzy pro zdravotníky minulostí. Lépe se tam bude chodit i lidem se zdravotními handicapy ať trvalými či krátkodobými po úrazech.

Vybudování nového povrchu ze zámkové dlažby schválili zastupitelé na červnovém jednání. Tam zazněla i námitka zastupitele Miroslava Doubka proti zámkové dlažbě. Je přesvědčený, že by nový asfaltový povrch byl výrazně levnější.

To sice nikdo nepopřel, přesto byla zámková dlažba schválená. „Jde nám především o to, aby byl povrch kvalitní,“ konstatoval starosta Ivan Radosta. Dodal, že by se tam asfaltovací stroj pro svou šířku ani nedostal.

V minulosti asfaltovali plochu dvora polikliniky ručně. Pod stávající vrstvou rozbitého asfaltu jsou navíc podle pamětníků zakryté různé kanály, montážní jáma a další propadliny, alei původní zbytky dlažebních kostek a podobně.

Proto se zastupitelé shodli na kvalitní opravě dvora s novým povrchem ze zámkové dlažby. Radní na svém posledním jednání schválili obeslání devíti firem, které podle starosty Ivana Radosty s městem dlouhodobě spolupracují a s nimiž tu mají dobré zkušenosti.

Vítěz, který vzejde z výběrového řízení, by měl dvůr zrekonstruovat ještě letos.