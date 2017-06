Dvousetmilionový polštář pomůže Písku investovat

Písek - Na zasedáních píseckého zastupitelstva se v posledních měsících uvažuje a investuje ve stovkách milionů korun.

Jednání píseckého zastupitelstvaFoto: Deník/Petr Brůha

Naposledy se občany zvolení zástupci dostali dokonce přes miliardu, když vypočítávali celkové náklady na zamýšlené investiční akce do roku 2020.

Na investice mají

Nový plavecký bazén, knihovna a úpravna vody patří mezi nejdiskutovanější a nejdražší projekty, ke kterým by v budoucnu měla přibýt ještě dvojice sportovní hala a parkovací dům. „Písek aktuálně disponuje volnými finančními prostředky ve výši zhruba 550 milionů korun,“ vyčíslil místostarosta Josef Knot (TOP 09) a dodal, že podle střednědobého výhledu by veškeré zamýšlené investice dokázalo město ufinancovat vlastními silami.

Přesto zastupitelé diskutovali možnost využití úvěrového rámce ve výši 200 milionů korun, který také nakonec schválili.

Město bude půjčovat

Proč úvěrový rámec? Město Písek se chystá investovat ve velkém, ale není samo. Obdobné záměry mají také společnosti Odpady Písek a Teplárna Písek, které, každá zvlášť, požádaly město o úvěr v souhrnné výši 70 milionů korun. A právě z tohoto důvodu se zastupitelstvo po diskusi rozhodlo k finančnímu polštáři, který však využít vůbec nemusí, postavit kladně.

Nejednotný výbor

K otázce úvěrového rámce se ještě před jednáním zastupitelstva vyjádřil také finanční výbor, který však nebyl jednotný a usnesení nepřijal. „Výbor se obával, že by úvěrový rámec mohl být sjednáván za účelem financování výstavby plaveckého bazénu,“ řekl jeho předseda Ondřej Veselý (ČSSD). Z počátku si nebyl jistý ani radní Luboš Průša (Jihočeši 2012), který však po vysvětlení změnil názor.

„Prvně jsem se zděsil a nechtěl jsem ho podpořit. Vypadalo to tak, že chceme stavět plavecký bazén, ale nemáme na něj a chceme si na něj půjčit. Pak mi to bylo panem místostarostou vysvětleno a myslím si, že bychom úvěrový rámec schválit měli. Měli bychom tak pokryté veškeré investiční akce i úvěry teplárně a odpadům, a to je dobrá zpráva,“ řekl Luboš Průša.

Nízká úroková sazba

Nespornou výhodou úvěrového rámce je i nízká úroková sazba. „Úrokové sazby jsou těsně od odražení se ode dna. Později bychom nemuseli získat tak výhodné podmínky a sami bychom na tom tratili,“ uvažoval Josef Knot, který navrhoval schválení úvěrového rámce s desetiletou fixací a úrokem 1,23 % ročně, což se také stalo.



Město Písek připravuje do roku 2020 investice za zhruba 1,3 miliardy korun. Disponuje volnými finančními prostředky ve výši zhruba 550 milionů korun a schválilo sjednání úvěrového rámce ve výši 200 milionů korun s fixací na 10 let a úrokem 1,23 % ročně.