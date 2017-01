Dvě lékařky na desítky let rozdělila válka

Písek – Písecká gynekoložka Dana Preslová velkou část noci z 23. na 24. prosince probrečela. Nepotkalo ji ani její rodinu nic tragického.

Na Vánoce jsou v Libanonu v křesťanských rodinách tradicí vánoční stromek a betlém. Ten na snímku je dílem Genevie Rachid Mustaffa.Foto: Archiv Dany Preslové

„To vůbec ne. Byly to slzy radosti a štěstí. V předvečer Štědrého dne jsem dostala ten nejkrásnější dárek. Po dvaceti letech jsem v telefonu uslyšela kamarádku z Bejrútu. Už jsem nedoufala, že se tak stane," říká Dana Preslová a ještě teď má slzy v očích.

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v osmdesátých letech spolu s ní studovala Libanonka Genevie. „Velmi si přála být lékařkou, ale v její zemi zuřila občanská válka. Přijela proto prostřednictvím tamní křesťanské strany do Prahy, kde promovala v roce 1989. Bylo to o rok déle než já, protože mezitím se jí narodil syn Sámer," vzpomíná Dana Preslová.

Právě při promoci se obě mladé ženy viděly osobně naposledy. Genevie se synem a manželem se nemohla vrátit do Libanonu kvůli pokračujícím válečným konfliktům v této lokalitě. Rodina odešla do USA a v roce 1996 si lékařky naposledy psaly. „Potom jsme na sebe ztratily veškerá spojení. Ale já jsem na ni stále vzpomínala, hledala jsem ji prostřednictvím sociálních sítí i jinými cestami, ale neúspěšně," uvádí písecká lékařka.

Hledání přítelkyně a její rodiny však nevzdala. Zkusila sehnat kontakt prostřednictvím Velvyslanectví Libanonu v Praze. Odtud jí sdělili, že Genevie žije opět v Libanonu, ale vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů nemohou uvést nic bližšího. Velvyslanec ale slíbil, že do Bejrútu informaci pošlou. Krátce na to se z Bejrútu ozval člověk, který Daně Preslové předal kontakt na Genevii a také její fotografii.

Den před Štědrým večerem se podařilo to, co se zdálo už nemožné. Obě ženy se znovu našly, i když zatím spolu mluvily jenom prostřednictvím telefonu. Rozhovor trval skoro celou noc a s přestávkami pokračuje dodnes. Měly si toho tolik co říct. „Genevie stále mluví velmi dobře česky. Má tři děti a je ráda zpátky v rodné zemi. V USA jí neuznali lékařský diplom a její muž neměl dobrou práci. Po návratu do Libanonu je všechno jiné. Manžel Genevie má velmi dobrou práci a rodina žije v domku na kraji města. Ona sama působí jako lékařka dobrovolnice, protože za léta, kdy byla doma s dětmi, ztratila praxi," vypráví o své přítelkyni Dana Preslová.

Genevie se prostřednictvím fotografií pochlubila, jak slavili Vánoce. V domě její matky se sešlo dvacet členů početné rodiny. Stromeček mohl být vzhledem k podnebí jen umělý. Příbuzní hráli a zpívali koledy. Na vánočním stole bylo plno dobrot jako těstoviny s masem, plněná krůta, špenátový nákyp, rybí pomazánky a mořské plody.

Kontakty přes telefon a e-mail ženám nestačí a chtějí se setkat osobně. Letos Dana Preslová plánuje jet do Bejrútu a příští rok se Genevie vydá do Písku.