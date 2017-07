Drenážní systém odvodní hřbitov

Milevsko – Problémy se spodní vodou na milevském hřbitově pomůže městu řešit hydrogeologický průzkum.

„Hydrogeologický průzkum je už hotový a podle jeho výsledků budou následně realizována potřebná opatření do tří let,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje a investic městského úřadu David Lukeš. Průzkumné vrty na hřbitově zůstanou dále otevřeny, aby se daly hladiny vody monitorovat. Projekt na odvodnění hřbitova je už podle něj hotový. Odvodnění by mělo zajistit vybudování drenážního systému. Dosud se totiž stávalo, že voda vnikala nečekaně do hrobů. Tomu by se mělo v budoucnu zamezit.