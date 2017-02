Doklady doby lidé nedoceňují

Milevsko - O Muzeum milevských maškar se stará etnograf Jan Pokorný.

Otevření nového Muzea milevských maškar v budově bývalé spořitelny na náměstí se uskuteční 23. února v 16 hodin. Od začátku instalace expozice se o ně stará vedoucí pobočky Milevského muzea Jan Pokorný, který zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném městem.

Není sice místním občanem, ale na Milevsku má kořeny. „Pracoval jsem v muzeu v Jílovém u Prahy a rodinu mám v Táboře. Proto mě zaujala nabídka na práci etnografa v Milevském muzeu. Navíc mám ke zdejšímu kraji vztah, protože má rodina pochází z Hostína u Kovářova," prozradil Jan Pokorný.

Velmi ocenil práci aranžérek Milevského muzea, které mají podle jeho slov na vzhledu zdejší expozice největší podíl. S její přípravou tu začínali v lednu.

A co od své práce očekává? „Muzea nejsou jen expozice, ale mají své depozitáře a je třeba se starat o sbírky a sbírat nové informace. Například právě u maškar, podobně jako u jiných témat moderní historie, bývá trochu problém informace a exponáty získat, protože i když to historiky a etnografy zajímá, lidé to za historické nepovažují a dokladů doby se zbavují. Takže nám často mizí před očima," konstatoval. Dodal, že pokud by někdo měl doma nebo na půdě něco zajímavého včetně informací, může se obrátit na muzeum, které by vše zapracovalo do materiálů, které sbírá.

Milevsko má ale štěstí v tom, že se tu spousta historických informací i masopustních masek zachovala díky Maškarnímu sdružení. To poskytlo muzeu i většinu exponátů.