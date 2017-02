Dobevský hostinec Na Staré bude jako nový

Dobev – Ke každé, i malé, vesničce patřil hostinec, který byl často jediným místem pro společenský život.

Objekt hostince Na Staré koupila obec Dobev a nyní ho rekonstruuje.Foto: Z archivu Deníku

Dnes i na vesnicích mají lidé jiné možnosti kulturního a dalšího vyžití, ale hospoda zůstává stále důležitým místem. Těchto zařízení z různých důvodů ubývá, a tak se jejich záchrany ujaly obce.



Platí to i pro Dobev. „Budovu hospody Na Staré jsme koupili v prosinci loňského roku. Pustili jsme se do celkové rekonstrukce a v létě bychom hospodu chtěli otevřít. Musíme však do té doby najít vhodného provozovatele, který zajistí nabídku občerstvení včetně teplých jídel a také podmínky pro kulturní programy různých spolků," uvedla starostka Dobevi Jaroslava Strnadová. Nový provozovatel nahradí poslední dobevskou hostinskou Jarmilu Vondrovou, která v dříve soukromém objektu byla v nájmu sedmnáct let.

Historie hostince Na Staré sahá do roku 1864, kdy objekt na svém pozemku postavil tehdejší starosta Vojtěch Říha. Prvním šenkýřem byl Jan Husa a potom se zde hostinští střídali a v roce 1937 se změnil i majitel. V obci se ještě dlouho šeptalo, že mlynář ze Sudoměře Otakar Jirkal vyhrál na Říhovi hospodu v kartách. Dlouhá léta hostinec patřil Jednotě a v restituci byl vrácen potomkům mlynáře Jirkala.

Za zmínku stojí to, že v objektu byl obchod a v minulosti se zde vybíralo rovněž mýto za dobytek, který sedláci vodili přes dobevský most na trh do Štěkně.