Do průmyslové zóny povede nová cyklostezka

Písek – Ještě letos by měla vzniknout nová cyklistická stezka s chodníkem vedoucí do průmyslové zóny, kde pracuje přes 3500 lidí.

V současné době vede do průmyslové zóny kromě hlavní silnice jen vyšlapaná pěšina.Foto: MÚ Písek

V současné době se sem dá jít pouze po hlavní silnici, což není bezpečné, nebo po nezpevněné pěšině, která se při deštích mění v bahno.

Stezka má stát deset milionů korun, z čehož devět milionů půjde z dotace. Nejprve ale musí město akci předfinancovat. „Ještě do konce letošního roku by se nám peníze měly vrátit do rozpočtu,“ podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Zastupitelé poskytnutí devíti milionů na předfinancování a jejich zahrnutí do nejbližší rozpočtové změny schválili.

Vybudovaná cyklostezka a chodník v délce 1,3 kilometru budou mít asfaltový povrch, veřejné osvětlení a podél stezky budou vysázeny stromy.