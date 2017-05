Do Heřmaně se po více než dvaceti letech vrátí školka

Písek - Po více než dvaceti letech budou mít heřmaňské děti opět školku v místě bydliště.

Dětská skupina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Od září by měla v obci začít fungovat soukromá školička pro dvanáct dětí ve věku od jednoho do šesti let. Pro rodiče to bude velká úleva. „Nejbližší školky máme v Protivíně, Putimi nebo Písku. Máme velkou radost, že budeme mít školku ve vsi,“ podotkla maminka tří dětí Věra Frolíková. Dětí je podle nív Heřmani dostatek. „Doufám, že místní školku podpoří a dají do ní své děti,“ dodala.

Podle starostky Heřmaně Jany Matouškové by neměl být problém třídu naplnit. „Vím asi o šesti sedmi dětech jen ve svém okolí. Školku určitě uvítají i rodiče z okolních obcí. Ani ve Skalách či v Ražicích mateřinka není,“ uvedla starostka.

Jak je to jinde:Podobný záměr mají ve Volyni. Ve Volyni plánují zřídit třídu pro 14 dětí ve věku od dvou do tří let. Už začala přestavba budovy, kde před revolucí školka byla. Po revoluci z ní soukromý podnikatel udělal country klub. Město nyní získalo dotaci 7,8 milionu korun. Otevírat se bude v září 2018.

Se záměrem na otevření přišla Jaroslava Králová, která rok provozuje Královskou školku v Písku. „Bude to mít podobný koncept jen s tím rozdílem, že v Písku máme dvě třídy pro 24 dětí a v Heřmani bude polovina,“ vysvětlila. A proč Heřmaň? „Je tam starostka, se kterou jsme si sedly a určitě se na všem domluvíme,“ usmívá se Jaroslava Králová.

Mateřinka bude sídlit v budově bývalé školy, která se ale neobejde bez nemalých úprav. „Největší náklady budou na nové topení a toalety. Nábytek a vybavení pak už nějak zvládneme,“ zmínila Jaroslava Králová. Na zřízení školky bude čerpat také dotaci. Školka bude soukromá a bude stát 500 korun měsíčně.

Mateřská i základní škola v Heřmani fungovaly do devadesátých let, kdy se v rozmezí několika let obě zavřely.