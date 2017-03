Do banky budou lidé muset dojíždět jinam

Mirovice - Česká spořitelna na konci měsíce v Mirovicích končí. Nemají tu ani bankomat.

Termín 31. března, kdy v Mirovicích skončí pobočka České spořitelny, se blíží. „Je to velká škoda, že rakouský majitel nemá zájem na tom, aby tady pobočka České spořitelny zůstala. Přitom jsou tady moc šikovné a ochotné pracovnice, které umí poradit. Navíc tam chodí poměrně hodně lidí, někdy tam bývá i fronta,“ uvedla Lenka Vlková z Mirovic. Když se v lednu roku 2015 přistěhovala do Mirovic, byla moc spokojená, že tu je všechno, co je k životu potřeba. Teď se ale situace mění. „Budu jezdit do Březnice, na internetové bankovnictví přecházet nebudu. Naštěstí jsem mobilní. Pro starší lidi to bude větší problém,“ dodala Lenka Vlková.



Podle starosty Zdeňka Bárty se budou snažit přilákat do města jinou banku.



Podle Lenky Vlkové by bylo dobré, kdyby pobočka České spořitelny byla ve městě otevřená alespoň dva dny v týdnu. Ve městě není ani bankomat.

Vedení města se nevzdává. „Teď se uvolnily městské prostory v domě vedle radnice po obchodě s barvami a laky. Rozhodli jsme se je nechat k dispozici pro pojišťovnu s bankou, nebo pro umístění bankomatu. Budeme se snažit nabídnout takové podmínky, aby si tu nějaká banka udělala pobočku,“ uvedl starosta Zdeněk Bárta. Také jemu je líto, že zástupci České spořitelny na svém rozhodnutí uzavřít zdejší pobočku trvají. S některými účty proto přechází město k Poštovní spořitelně.



Není to jediný problém, se kterým se tu potýkají. Jak již Písecký deník minulý týden informoval, od neděle tu mají cestující výrazně omezené autobusové spojení do Prahy.



V poslední době tu navíc ubývají i obchody. Skončila tu trafika, hračkářství s papírnictvím, prodejna smíšeného zboží a zmíněné barvy laky. „Naštěstí tady Jednota od března otevřela nově zrekonstruovanou prodejnu, kde si lidé mohou nakoupit prakticky všechno, co potřebují,“ dodala místostarostka Marie Hrdinová.