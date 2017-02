Děti si užily s NADĚJÍ převážně sportovní prázdniny

Písek - V pondělí na začátku jarních prázdnin jsme se vycházkou kolem řeky přemístili z kluboven do lezeckého centra LezeTop v areálu Jitexu.

Zde nás čekali lektoři Honza a Marek a všem dětem vysvětlili zásady pobytu v lezeckém centru. Děti si zkoušely bezpečné jištění speciální pojistkou, jak pracovat s lanem, když jistím kamaráda, jak správně lézt na stěně, jak si připnout karabinu. Pro děti, které byly s NADĚJÍ v lezeckém centru na podzim, bylo zaškolení opakováním, pro jiné novinkou. Děti se rozdělily do dvojic a brzy bylo vidět, kdo má radost z pohybu vertikálním směrem, kdo je opatrný a kdo má z výšek respekt. Pro děti to byla velká zkouška odvahy a kamarádství. Také si vyzkoušely lezení v místnosti pro bouldering, kde se dá lézt nad žíněnkami po stěnách po celém obvodu ve výšce asi dvou metrů. Při odpočinku bylo možné vidět v prostorách baru cvičení fenky, která velmi ráda plnila pokyny své paní nebo si pohrát dětském koutku. Po dvou hodinách v centru jsme se unavení vydali na zpáteční cestu domů. Po obědě si několik dětí přišlo udělat přípravu do školy a pak jsme se dvě hodiny věnovali hrám na blízkém asfaltovém hřišti. Nechyběl ping - pong, basket, oblíbené skákání přes lano a fotbal hrála i děvčata.



V úterý nás dopoledne čekala Sladovna - výstava Svět podle Šaška představuje tvorbu jednoho z našich ilustrátorů Miroslava Šaška, který velkou část svého života prožil v zahraničí. Jsou zde poutavě představeny základní prvky města, historie, architektura i obyvatelé různých metropolí. Dvě hodiny tvoření částí města z kartonových krabic utekly jako voda, děti to velmi bavilo, vytvořily např. nemocnici, budovu NADĚJE, parky, obytné domy, paneláky a další. Chtějí podobnou aktivitu i v klubu, a tak začínáme sbírat různé kartonové krabice. Odpoledne proběhlo u ploten, tvořilo se z jídla a vařilo se nebo děti hrály různé společenské hry.

Počty dětí navštěvujících prázdninové akce písecké pobočky NADĚJE se od pondělí stále zvyšují, a tak jsme se při počítání dětí na maškarním bálu dostali až na třicet sedm. Skončilo dolaďování kostýmů, proběhla registrace masek v přísálí. Následovalo zahájení, představení poroty a promenáda masek na hudbu a též představení masek porotě. Při taneční soutěži „Na sochy" měla porota ještě prostor pro bodování. Hodnotila se pracnost a složitost masky, originalita a využití fantazie při přípravě masky. Když měla porota jasno, kdo se umístí na prvních třech místech, přešlo se k dalším soutěžím. A tak si děti vyzkoušely na stanovištích postavit pyramidu z kelímků na kávu, přenášely pouze pomocí brčka a dechu papírová srdíčka a kytičky z tácku na tácek, trefovaly se tenisovým míčkem do různě velkých a obodovaných kelímků zavěšených na fotbalové brance a malovaly pastelkami po paměti obrázek klauna. Potom proběhly i společné hry na hudbu jako např. tanec v páru s ping - pongovým míčkem mezi čely nebo tanec s pinkáním balónku, který nesměl soutěžícím spadnout na zem. Mezi soutěžemi se mohly děti společně či samostatně vyfotografovat na památku v našem karnevalovém fotokoutku. V rámci volného tance si děti zopakovaly nacvičované choreografie na vystoupení k seniorům. V závěru maškarního bálu nechybělo vyhodnocení nejlepších soutěžících na jednotlivých stanovištích a vyhlášení třech nejlepších masek, letos ve velké převaze dívek. Na třetím místě se umístila královna Tamara, na druhém Karkulka Valerie a na prvním místě bílá paní Ingrid. Snaha děvčat byla po zásluze odměněna sladkostí i drobnými dárky.



Po obědě jsme se sešli v tělocvičně, abychom se věnovali míčovým hrám - fotbalu, basketbalu, skákání, podlézání a různým dalším aktivitám s dlouhým lanem a obručemi. Nechyběla oblíbená míčová hra - kapitánská vybíjená, která měla i několik kol. Pravidla této hry jsme učili i velmi šikovné prvňáčky.Vše hezké jednou končí a tak nezbývá než dětem popřát hezký zbytek jarních prázdnin a poděkovat zaměstnancům NADĚJE za skvělou spolupráci při přípravě a organizování prázdninových aktivit.

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží