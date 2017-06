Děti se rozloučily se školkou a míří do školy

Písek - Deset předškoláků se loučí se svou školkou. Od září budou chodit do různých píseckých škol.

Děti z 11. MŠ Písek - Hradiště.Foto: Archiv školky

Rozloučení proběhlo na Střelnici, kde si děti zapomínaly na to, co prožily ve školce, pochutnaly si na zmrzlinovém poháru, každý dostal dárkovou tašku a oblékl se do žlutých triček absolventů.

Loučíme se tedy s: Kryštofem Šatavou, Hankou Cízlovou, Gábinou Písaříkovou, Láďou Novákem, Terezou Hronkovou, Kubou Matáskem, Valeriou Dobrovolschii, Tadeášem Vítou, Dominikem Andelem a Davidem Kvaltýnem.

Přejeme jim hodně úspěchů v plnění svých školních povinností.

Zdenka Staňková, 11.MŠ Písek - Hradiště