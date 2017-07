Dámské dary míří do redakcí

Jižní Čechy - Šestého září v českobudějovickém IGY Centru vypukne už 4. ročník Kabelkového veletrhu Deníku. Stejně jako předešlé tři roky chceme posbírat velké množství dámských kabelek, které mnohdy zůstávají ve skříních nepoužity více let a přitom by mohly jiným udělat radost.

Kabelky sbírají nové také v infostánku IGY Centra v Českých Budějovicích. Na snímku Monika ŠvarcováFoto: Deník/ Jaroslav Sýbek

A až dáme dohromady opravdu hodně kousků, prodáme je a výtěžek prostřednictvím Městské charity České Budějovice poskytneme tam, kde je ho třeba k rozvoji dětského talentu.

Díky veletrhu jsme loni pomohli více než dvaceti dětem. Ohromující výtěžek 230 185 korun například umožnil podpořit desetiletou violoncellistku, vítězku prestižních soutěží, aby si pořídila příslušenství ke svému vzácnému nástroji, pomohl člence národního týmu cheerleadingu k účasti na mistrovství světa na Floridě, handicapované zpěvačce natočit klip, triatlonistce, reprezentantce ČR, doplnit sportovní vybavení. Za tři ročníky jsme rozdělili více než 650 tisíc korun.

Letos sbíráme kabelky, dětské knihy a nově bižuterii! Co se vám okoukalo, přineste do redakce vašeho Deníku nebo shromážděte kabelky, napište nám a my přijedeme za vámi. (tor)