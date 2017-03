Dagmar Šimková prožila čtrnáct let v žaláři

Písek – Lidem s výrazným podílem na rozvoji duchovních, etických a kulturních hodnot již potřetí udělil ministr kultury Daniel Herman tituly Rytíř, Dáma Mecenáš české kultury.

Dagmar Šimková z Písku před svým zatčením.Foto: Archiv Deníku

In memoriam byla oceněna také politická vězeňkyně a spisovatelka Dagmar Šimková, rodačka z Písku.

„Mám velkou radost, že se tohoto ocenění dostalo statečné ženě, která dlouhých čtrnáct let trpěla v komunistickém žaláři,“ uvedla bývalá písecká starostka, členka Klubu angažovaných nestraníků Věnceslava Skřivánková, která se udílení čestných titulů v Praze zúčastnila.



Dagmar Šimková (1929 – 1995) studovala na píseckém gymnáziu. Mezi píseckou mládeží byla velmi oblíbená, měla ráda jazz, tanec a step. V roce 1948 chtěla studovat na Filozofické fakultě v Praze, ale nemohla, protože pocházela z rodiny bankéře.



Když jí bylo 23 roků, byla zatčena a odsouzena k 15 letům vězení za roznášení letáků a ukrývání vojenských zběhů. „Svým věznitelům dávala jasně najevo, co si o nich myslí,“ řekla historička Pavlína Formánková. V žaláři strávila nejkrásnější léta svého života. Mnohé popsala v knize Byly jsme tam taky.



Po propuštění z kriminálu se podílela na založení Sdružení politických vězňů a v roce 1968 i s matkou emigrovala do Austrálie. Vystudovala tam dvě vysoké školy. Pracovala jako výtvarnice a terapeutka. Po roce 1989 navštívila ČR a zajela se podívat do rodinné vily v Písku. Našla ji zdevastovanou.