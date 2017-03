Cyklostezka s Pleskotovou lávkou prošla. A bez řečí

Písek - Zastupitelé města Písku podpořili vybudování nové cyklostezky s lávkou architekta Josefa Pleskota.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Na jednání píseckého zastupitelského sboru, které se konalo ve čtvrtek 2. března, létaly vzduchem stamiliony korun.



Dostalo se také na zamýšlenou cyklostezku, která by v budoucnu měla propojit Hradiště a průmyslovou zónu. První etapa projektu, jejíž součástí je také před volbami velice diskutovaná a bez dotací neprioritní Pleskotova lávka, by měla spolknout přibližně čtyřicet milionů korun bez DPH. Písek se bude ucházet o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP), ale zastupitelé zároveň schválili nárokování příslušné finanční částky na realizaci lávky přes řeku Otavu u sv. Václava do rozpočtu města – deset milionů ještě letos a pětadvacet v příštím roce.



Nárokování potřebné částky do rozpočtu znamená, že by se Pleskotova lávka měla realizovat i v případě, že žádost o dotaci nebude úspěšná. Zastupitelská sedmadvacítka tedy ve čtvrtek odpoledne schválila, a to naprosto bez jakýchkoli připomínek a diskuzí, něco, co by před posledními komunálními volbami bylo zcela nemyslitelné.



Politici mlčeli. Jediným, kdo se k tématu v sále vyjádřil, byl Jaroslav Pospíšil z řad občanů. „Vedení cyklostezky je nelogické. Proč by měli lidé do práce jezdit a chodit zbytečně půl kilometru tam a po překročení řeky zase zpět?“ ptal se občan zastupitelů.



První etapa stavby, která má začínat u bývalé vlečky Jitexu a přes okliku na lávku se okolo fotbalového areálu FC Písek a kolem budoucího bazénu dostane až k hotelu Cadillac, může být zahájena ještě letos.