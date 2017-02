Cyklostezka počítá s Pleskotovou lávkou

Písek – Na kole, bezpečně a přes lávku architekta Josefa Pleskota. Tak vypadá návrh cyklostezky, která by měla propojit Hradiště s průmyslovou zónou.

Architektonická studie lávky přes Otavu (Hradiště - Sv. Václav) od Josefa Pleskota (APatelier).Foto: APatelier

Projekt, kterým se na svém jednání 2. března budou zabývat zastupitelé, je rozdělen celkem do tří jednotlivých etap. Na té první, jejíž součástí je i nová lávka nad jezem u Václavského předměstí a stát by podle odhadů měla 48 milionů korun, by v případě souhlasného stanoviska zastupitelského sboru mohly začít práce ještě v letošním roce. „Plánované zahájení stavby lávky přes řeku Otavu by bylo ve třetím čtvrtletí roku 2017," upřesňuje termín místostarosta města Písek Josef Knot. Další etapy výstavby by následovaly v letech 2018, případně 2019.

Začátek části stezky, která by se měla realizovat jako první, se plánuje u vlečky v areálu Jitexu. Mezi Jitexem a železniční tratí Protivín – Zdice se dostane až k řece. Následně se stočí doleva a proti proudu Otavy povede k Václavskému jezu. Po překonání Pleskotovy lávky se cyklisté a chodci po levém břehu řeky vrátí zpět k železniční trati, mezi níž a fotbalovými hřišti FC Písek – kolem plánovaného plaveckého bazénu – povede cyklostezka až k hotelu Cadillac. S propojením Hradiště a Jitexu počítá druhá etapa. Pokračování od Cadillacu do průmyslové zóny má zajistit etapa třetí.

Město se na první etapu včetně lávky pokusí získat dotaci z Integrovaného operačního programu. Pokud s žádostí neuspěje, bude se Písek ucházet o peníze z národního dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury.