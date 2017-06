Cykloběh proti drogám se zastavil v Písku

Písek - Protidrogová kampaň spojená se sportem nazvaná Cykloběh za ČR bez drog zavítala ve čtvrtek i do Písku.

Tato aktivita chce upozornit na dlouhodobě zanedbanou oblast protidrogového vzdělávání. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Akci organizuje občanské hnutí Řekni drogám ne - řekni ano životu.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes 38 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá 1250 kilometrů. Tým pěti až sedmi cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazil tuto vzdálenost za 10 dní. Průměrná denní vzdálenost čítala 125 kilometrů.

V České republice je odhadováno 300 000 náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager. Z posledního Evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách mělo zkušenost s konopnými látkami 37 procent mladistvých ve věkové kategorii 15 - 16 let. Toto procento řadí českou mládež na smutné první místo ze všech Evropských zemí.

Pavel Mudra