Čtyři dikobrazi si vyrazili na výlet

Horní Pěna - Ze Zooparku Na Hrádečku v Horní Pěně ve čtvrtek ráno utekli čtyři dikobrazi.

Dikobraz v Zooparku Na Hrádečku.Foto: Romana Albrecht Lišková

Provozovatelka zooparku Romana Albrecht Lišková uklidňuje, že se dikobrazů lidé nemusejí obávat, že žádné ostny nevystřelují, jak se o nich traduje. Zvířata by se mohla se pohybovat mezi Dolní a Horní Pěnou.

"Jejich aktivita je převážně noční, přes den budou pospávat schovaní někde v úzkých prostorech," vysvětluje Romana Albrecht Lišková s tím, že dikobraz je plaché zvíře a lidé by ho mohli zahlédnout spíše ve večerních hodinách.



Dikobrazi uprchli z "ubikace" i minulý týden, ale vrátili se zpět do areálu a schovali se pod stavební buňku.



Pokud by někdo uprchlé dikobrazy spatřil, měl by zavolat na telefon 732 353 340.