Co by pomohlo rozvoji Kovářova a jeho osad?

Pavel Hroch, starosta

Kovářov má předpoklady pro život díky zachované infrastruktuře jako středisková obec. Vybudovat nové rozvojové plochy pro individuální bytovou výstavbu se jeví jako velmi potřebné. Udržet stav nabídky práce a hlavně vytvářet podmínky pro podnikání, služby, ale i volnočasové aktivity. Zachování a rozšíření dostupnosti místních částí hromadnou dopravou nebo opravami místních či účelových komunikací. Podporovat sociální politiku, rozšiřovat péči o seniory a zachovat možnost předškolního a základního vzdělání pro celý kovářovský region.

Pavel Slivka st., místostarosta

Rozvoj místních částí obce Kovářov je problém, neboť v těchto osadách dochází k úbytku obyvatel a rozvoj nemá smysl. V samotné obci chybí prostory pro drobné podnikání, což do budoucna snad vyřešíme rekonstrukcí KD, kde by mohly prostory vzniknout.

Petr Janeček, radní, člen komise živ. prostředí

Jsem zastánce podpory cestovního ruchu, který by mohl přinést do naší obce více pracovních míst a financí. Pro rozvoj průmyslu je naše obec strategicky daleko od dálnice a to neláká velké investory. Naše obec je obklopená krásnou a průmyslem nezatíženou přírodou a v blízkém okolí je toho mnoho co nabídnout. Pro rozvoj cestovního ruchu by podle mého pomohlo vybudování asfaltových cyklostezek, které by pro turisty zajišťovaly klidnou a bezpečnou dovolenou s mnoha výlety.

Vím, že bez dotační podpory není tato myšlenka realizovatelná, ale alespoň někde začít by stálo za úvahu.

Otakar Chudáček, radní, předseda fin. výboru

K rozvoji naší obce by dle mého názoru pomohl větší důraz na životní prostředí a přírodu kolem nás. To je totiž to, co dělá náš život na vsi lepším než jinde. Mám stále pocit, že někteří naši obyvatelé si tuto hodnotu neuvědomují a neváží si jí. A aktuálně nás pálí hned několik problémů: nevyřešená kanalizace spolu s čistírnou odpadních vod, znečišťování ovzduší páleníma topením, vyhazování odpadků a skládky v přírodě (ačkoliv obec již druhým rokem provozuje sběrný dvůr). Dále by k rozvoji přispělo větší zapojení občanů do rozhodování v obci díky větší otevřenosti orgánů obce (např. zveřejňováním zápisů z jednání rady a zastupitelstva, vstřícnými a otevřenými reakcemi na podněty občanů).

Miloslav Hubička, radní

V obci Kovářov bych chtěl poukázat na velkou podporu všech deseti sborů dobrovolných hasičů.

Nedostatky vidím na obecních budovách v oboru stavebnictví.

Spousta budov by potřebovala celkovou rekonstrukci, ale i zde se obec snaží a je již několik oprav naplánováno.

Vladimír Brůžek, člen kontrolního výboru

Posláním venkova odnepaměti je zemědělská a řemeslná výroba. Ale tato souvztažnost je dávno přerušená a mladí lidé odcházejí do měst, kde je širší nabídka pracovních, sociálních, kulturních, dopravních a volnočasových možností.

Největší problém jev našich šestnácti osadách, kde populace velmi stárne, zanikají služby a lidé jsou odkázáni především na vlastní dopravu a rozvoj se tu téměř zastavil. Tady by se mělo pomáhat nejvíce.

Pro Kovářov a jeho osady je důležité vytvoření větších pracovních příležitostí v průmyslovém sektoru, podpora malých soukromých zemědělců a řemeslníků ve formě daňového zvýhodnění, podpora bytových a stavebních podmínek a v neposlední řadě hledání potenciálu v turistickém ruchu. Vše tak, aby mladého člověka bavilo zůstat na venkově a aby on cítil odpovědnost za svůj rodný kraj.

Jan Bílý, předseda komise životního prostředí

Pamatuji doby, kdy bych musel přiznat, že Kovářov v rozvoji stagnuje, nebo jen těžce nabírá dech. Naštěstí dnes je situace jiná. Kovářov bezesporu patří mezi obce, které nepřešlapují na místě a skutečně se rozvíjí. Odpovím proto spíše na otázku, co by zvýšilo tempo rozvoje Kovářova. V prvé řadě by to byl určitě další investor, který by zajistil více pracovních příležitostí pro lidi. S tím souvisí druhý důležitý faktor – dostatečná nabídka bydlení a ubytování. Z pohledu místních částí obce by pak šlo především o zajištění lepší dopravní dostupnosti a místní základní vybavenosti, například prodejnami a hospodami.

Libor Mandovec, zastupitel

Myslím, že obec Kovářov se rozvíjí neustále. Samozřejmě je však také neustále co zlepšovat, opravovat, budovat… Jako ředitel školy vnímám silnou podporu obce právě v oblasti školství a jsem samozřejmě rád, že za posledních 15 let sem investice pravidelně plynuly. Na otázku, co by pomohlo dalšímu rozvoji, nelze neodpovědět to, že další finance… na čističku, na opravu kulturního domu, na další opravy komunikací atd. Základním předpokladem pro rozvíjející se obec jsou však spokojení občané, kteří ve své obci zůstávají, nacházejí zde základní vybavenost a zpětně ji podporují. Není třeba zdůvodňovat, že v dnešním venkovském prostoru, který je od velkých měst vzdálený, jde o cíl nesnadný.

Pavel Škoch, předseda kontrolního výboru

Pomohlo by vykoupení dalších pozemků k rodinné výstavbě v obci Kovářov. Dále vybudování přístavby s dalšími byty ve stávajícím pečovatelském domě v Kovářově. Také by se mělyv ustanovené průmyslové zóně vytvořit podmínky pro výrobu, kde by získali zaměstnání místní lidé.

Velkým problémem je, že podnikatelé neplatí daně v místě, kde podnikají. To by se mělo změnit.

Pro rozvoj obce je také důležitá podpora turistického ruchu v jednotlivých částech obce kvalitní propagací.

Michal Panec, člen kontrolního výboru

K rozvoji v obci Kovářov by v přední řadě pomohla větší možnost pracovního uplatnění, které z důvodu položení této lokality není mnoho. V porovnání Kovářova a většího města nemáme možnost výběru hotovosti, opraven, specializovaných prodejen atd. Z tohoto důvodu rozvoj Kovářova nebude v následujících letech zásadně stoupat. Mezi hlavní přednosti Kovářova lze považovat klidnější lokalitu a lepší kvalitu ovzduší.

Josef Pinta, člen kontrolního výboru

Rozvoj obce Kovářov za posledních dvacet let velice utrpěl tím, že došlo k likvidaci družstevního zemědělství a razantnímu snížení pracovních příležitostí v okolí Milevska.

Především místní části obce Kovářov se doslova vylidňují. Proto budoucí rozvoj obce Kovářov záleží na těchto prioritách: Zvýšení rozvoje zemědělství, obnova pracovních příležitostí kolem Milevska.

Zamyslet se, co s opuštěnými venkovskými domy.

Samozřejmě narovnat platy mezi městem a vesnicí.

Jaroslav Kahoun, zastupitel

V oblasti personální by bylo velmi prospěšné, aby každá satelitní obec měla v zastupitelstvu jednoho člověka, což dnes ani zdaleka neplatí. Pomohla by další výstavba rodinných domků, a to nejen v Kovářově, ale i v okolních vesnicích. Rozšíření spolupráce mezi ZD Kovářov a obcí Kovářov, které je zcela nefunkční. Rekonstrukce současného kulturního domu a hlavně otevření restaurace v KD. Větší podpora podnikání v Kovářově a satelitních obcích, přilákání podnikatelů a nabídka pracovních míst. Přilákat do dění v obci více zde žijících – na veřejné zastupitelstvo nikdo nechodí. Obec by měla snížit nájemné obecních budov – obchodů a restaurací.

Pavel Slivka ml., zastupitel

K rozvoji obce a místních částí by určitě prospělo, kdyby měli obyvatelé dostatek pracovních příležitostí za ohodnocení srovnatelné s městy. Tím by nenastával úbytek mladých lidí z obce. Více lidí znamená větší kupní sílu i více peněz do obecní pokladny a z toho samozřejmě plynou větší možnosti zvelebování obcí.

Martin Hadrbolec, člen finančního výboru

To je na dlouhé pojednání a prostoru mnoho není, takže vše podstatné je již uvedeno v dokumentu Místní program obnovy vesnice 2014-2020. Něco se nám již splnit povedlo (např. zasíťování a prodej pozemků pro individuální bydlení a výstavba sběrného dvora), něco ještě čeká na vyřešení (z těch podstatných ČOV a oprava KD Kovářov), ale nejpodstatnější je zastavit odliv lidíz venkova do měst. A to se nám podaří pouze tím, že obec bude atraktivní pro všechny věkové kategorie. Tzn. udržet a dále rozvíjet mateřské školky, základní školu, podporovat veškerou spolkovou činnost, ať už kulturní, sportovní nebo zájmovou a zároveň udržovat a budovat domy s pečovatelskou službou tak, aby i naši nejstarší spoluobčané měli odpovídající zázemí.