Co bude s ilustrací ve Sladovně?

Písek – Osudem stávající expozice Dětská ilustrace a následnou instalací nové výstavy Mraveniště se bude dnes (7. února) zabývat správní rada.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Největším letošním lákadlem písecké Sladovny má být nová stálá interaktivní výstava Mraveniště. Ačkoli jsou na ní peníze, má to jeden háček. Není volný prostor, kde by se měla instalovat. Ten totiž stále zabírá letitá expozice Dětská ilustrace, kterou má Sladovna v plánu rozebrat a uskladnit, ale čeká na svolení města, jehož majetkem je.

Záměr už řešili zastupitelé i radní, ale stále není jasno. „Názory radních se tříštily, a tak jsme nepřijali žádné usnesení,“ konstatoval místostarosta Písku Jiří Hořánek, který je zároveň členem správní rady Sladovny. Podle jeho mínění by toto rozhodnutí nemělo být na radě města, ale právě na správní radě Sladovny a její ředitelce. „Nejspíš to tak i dopadne vzhledem k tomu, že město nezaujalo jasné stanovisko,“ dodal Jiří Hořánek. Správní rada Sladovny se bude záměrem zabývat dnes 7. února.

Podle ředitelky písecké Sladovny Terezy Dobiášové je zdržování instalace nové výstavy nepříjemné hlavně kvůli jejím tvůrcům, ale i celému týmu. „Máme Mraveniště připravené, ale dokud neodinstalujeme stávající expozici, nemůžeme nic dělat,“ podotkla Tereza Dobiášová.

Dětská ilustrace není po letech provozu v nejlepší formě, ale aspoň její část by šla ještě použít. „Výstava se dělala na míru a pochopitelně zestárla a pro dnešní diváky už není tak atraktivní. To ovšem neznamená, že se její použitelné prvky nedají přepracovat do nové expozice,“ doplnila ředitelka Sladovny.

O tom, jak dnes rozhodne správní rada Sladovny, a jaké kroky budou následovat, budeme informovat v příštích dnech.