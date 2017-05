Čápata ze Sedlce mají sourozence

Sedlec - Zachráněná sedlecká čápata, která minulý týden přišla o jednoho z rodičů a tím i o šance na přežití, se mají v inkubáturu záchranné stanice hlubocké zoo v Rozovech u Temelína čile k světu.

Navíc jim přibyl sourozenec. „V pátek se z jednoho z vajec, které jsme odebrali spolu s čápaty z hnízda, vylíhlo další mládě, poslední vajíčko je naklované, čekám, že do pondělního rána bude čápat pět,“ podělil se o skvělou zprávu ošetřovatel Petr Skála.



Do jeho péče se čapí drobotina dostala poté, co čapího samce srazilo auto. „Bylo to ve středu okolo 13.30 na hlavní silnici z Písku do Budějovic. Čáp vletěl přímo před starší off road, řidič střetu nemohl zabránit,“ reagoval svědek Jaroslav Švamberk.