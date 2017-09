Bývalou školu chce město za pozemky a doplatek

Dmýštice - Centrum Dmýštic, místní části Milevska, by se mělo časem proměnit do hezčí podoby.

Už je na to připravená studie. I to je důvodem, proč zastupitelé schválili záměr na směnu bývalé školy v centru Dmýštic s doplatkem. Vlastník nemovitostí požaduje cenu 850 tisíc korun. Budovu s pozemkem by mělo město směnit za pozemky v katastru Dmýštic v hodnotě 257 tisíc korun s doplatkem 593 tisíc korun.

„Pozemek s budovou je strategický i podle studie městské architektky, aby se dalo centrum obce opravovat. Pozemek je jediný, kde by se daly řešit problémy s odtokem dešťové vody,“ konstatoval místostarosta Martin Třeštík. S majitelem se město snažilo dohodnout už v minulosti, ale cena byla příliš vysoká.