Bude v Písku útulek pro kočky? Bojuje za něj petice

Písek – Počet toulavých koček je v Písku rok od roku vyšší, protože město nemá kastrační program, tvrdí petice, kterou podepsalo 1731 lidí, a požaduje vybudování depozita pro kočky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Tvrzení však není zcela pravdivé. „Samozřejmě provádíme pravidelné odchyty toulavých koček a jejich následnou kastraci, a to především v lokalitách, kde je to třeba. Neřekl bych, že se za posledních dvacet let v Písku jakkoli zvýšil počet koček bez domova," uvedl vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

V současné době to v Písku funguje tak, že když je třeba toulavou kočku vykastrovat nebo zraněnou ošetřit, město si objedná zákrok na klinice na Mírovém náměstí a zaplatí ho i s případnou následnou péčí. Když je třeba o kočku pečovat delší dobu, umístí ji do útulku v Záhoří, kterému také přispívá na činnost. „Za loňský rok nás tyto věci stály kolem sta tisíc korun," uvedl Miloslav Šatra s tím, že náklady na provoz depozita by byly daleko vyšší. „Nemluvě o tom, že když bude v Písku útulek pro kočky, rázem jich tady nebude dvacet, ale padesát," dodal. Zřízením depozita pro kočky se budou ve čtvrtek zabývat písečtí radní. Poté se budeme tématu více věnovat.