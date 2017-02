Bohemia JazzFest se stěhuje z Písku na sever

Písek – Bohemia JazzFest patřil od roku 2014 do píseckého kulturního programu. Letos z něj ale zmizí.

Bohemia JazzFest v Písku.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Potvrdil to pořadatel Rudy Linka. „O konání festivalu žádá několik měst a pro letošní dvanáctý ročník jsme se rozhodli pro Českou Lípu. Mrzí mě to. Rádi bychom vystupovali na píseckém náměstí," uvedl s tím, že v dalších letech konání tohoto mezinárodního festivalu v Písku nevylučuje.



Důvodem je, že organizátor nedostal od města požadovaný grant na akci, a sice 300 tisíc korun. Písečtí mu přiklepli „jen" 180 tisíc, ale na zbytku sumy se zastupitelé neshodli, když Rudy Linka žádal o mimořádnou finanční podporu.



Město se snažilo najít jiné možnosti, avšak neúspěšně. „Navrhli jsme, že bychom poskytli pódium a veškeré technické zařízení, což podle loňského vyúčtování stálo kolem sta tisíc korun. To pan Linka odmítl stejně jako podání další, individuální žádosti. Chtěl hned vědět, zda mu peníze dáme, nebo ne," podotkla starostka Písku Eva Vanžurová. Dodala, že o pár dní později obdržel odbor školství a kultury e-mail, ve kterém stálo, že žádnou další žádost organizátoři vyplňovat nebudou.



Rudy Linka, který emigroval nejprve do Švédska a od roku 1985 žije v USA, srovnává podmínky pro pořádání velkých hudebních akcí u nás a ve světě. „V Česku jde všechno moc pomalu, úřady mají na všechno dost času. Já musím smlouvy s umělci uzavírat s velkým časovým předstihem a také vyplatit zálohy. Vím, že v Písku je o jazzovou hudbu zájem a snaží se mi zde vyjít vstříc, ale vše je velmi zdlouhavé," vysvětlil Rudy Linka s tím, že na rozhodnutí města mohl čekat nejdéle do 15. ledna.



Rada města přesto nechala pořadateli čas na případnou změnu názoru, a to do 31. března. Pokud do té doby nepodá žádost, dostane grant ve výši 180 tisíc korun původně určený na JazzFest písecké centrum kultury, které zůstalo při rozdělování peněz pod čarou. To bude mít za úkol uspořádat letos v Písku akci obdobného charakteru.



Podle ředitele centra kultury Josefa Kašpara nebude problém vyjít přání města vstříc. „V rámci píseckého kulturního léta můžeme udělat jednodenní akci zaměřenou na fanoušky jazzu, abychom Písek o tento žánr neochudili," zmínil.



Město festival podpořilo v letech 2014, 2015 a 2016a i s letoškem, kde už má přislíbeno 180 tisíc korun, by JazzFest dostal od Písku téměř milion korun.