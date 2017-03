Bakaláře čekají už jen na počasí bez mrazů

Písek - Práce na rekonstrukci lokality Bakaláře v prostoru od římskokatolické fary ke křižovatce u bývalého hotelu Otava byly po zimní přestávce opět obnoveny.

Práce na rekonstrukci Bakalářů a Budovcovy ulice v Písku před zimní přestávkou.Foto: Deník/Libuše Kolářová

Zatím pracovníci dodavatelské firmy Robstav stavební rovnají kamenné plotny na chodníku v Budovcově ulici.



To nejdůležitější stavbaře ale teprve čeká, a to dokončení fontány. „Fontána se bude obkládat kamenivem, k jehož upevnění je třeba speciální lepidlo. To však předpokládá, aby se teplota dostala nad plus pět stupňů. Zatím ale stále v noci mrzne,“ vysvětlil Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje MÚ v Písku. Podle předpovědi počasí by práce mohly být naplno obnoveny v pátek, což by umožnilo dodržet termín dokončení v závěru března.



Na úplné dokončení čeká také rekonstrukce pomníku lva. Ten připomíná památku píseckých vojáků, kteří v roce 1859 padli v bitvách u Melegnana a Solferina. Pomník zůstává na svém místě, ale musel být upraven podstavec. Bylo také rozhodnuto, že se k pomníku vrátí oplocení, i když trochu menší než to původní. „Podoba oplocení koresponduje s projektem jehož autory jsou akademičtí architekti Karel Lapka a Kateřina Vávrová. Kovové oplocení je dílem uměleckého kováře Tomáše Hlaváčka a k pomníku bude instalováno v nejbližší době,“ informoval Martin Zeman, památkář MÚ Písek.



Poslední etapa rekonstrukce rekonstrukce Bakalářů začala v červenci loňského roku. Na její realizaci rozpočet města původně počítal s částkou patnácti milionů korun. Ve výběrovém řízení se podařilo čtyři miliony ušetřit.