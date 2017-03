ANO podalo stížnost na vedení města

Milevsko – Stížnost na vedení města Milevska při sestavování programu posledního zasedání zastupitelů a na neplnění usnesení zastupitelů podal za ANO v den zasedání zastupitel Tibor Kaleja.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku



S obsahem stížnosti za něj přítomné na místě seznámil člen ANO Václav Málek. Důvodem podle něj je to, že do programu jednání zastupitelů nebylo zařazené projednání pozměňujících návrhů k rozpočtu města, které předložil zastupitel za ANO Tibor Kaleja na posledním loňském jednání zastupitelstva.

Jak již Písecký deník tehdy uvedl, zástupci ANO při schvalování městského rozpočtu na tento rok požadovali, aby do něj bylo zařazeno dalších pět investičních akcí. Chyběly ale faktické údaje včetně toho, kolik by měly zmíněné projekty stát.

Na návrh starosty Ivana Radosty proto tehdy schválili zastupitelé, aby byly návrhy hnutí ANO zpracované do příštího jednání zastupitelstva, tedy do minulé středy. Radní se těmito podněty podle Ivana Radosty i místostarosty Martina Třeštíka zabývali a zařadili je mezi akce připravované. „Sešli jsme se několikrát s Františkem Šikou (ANO) a navrhované projekty jsme projednávali,“ uvedl Martin Třeštík.

Aby mohl odbor investic připravit pro zmíněné projekty potřebné podklady, uvolnila na to rada sto tisíc korun. Podle Václava Málka to ale nebylo dostačující řešení. Místo toho očekával, že projekty budou do rozpočtu zařazené a uskutečněné ještě v tomto roce.

Minulou středu na jednání zastupitelů přednesl zastupitel Tibor Kaleja jako nový bod programu požadavek o doplnění plánu investic a oprav na tento rok o přípravu a realizaci projektů na vybudování parkovišť v ulicích B. Němcové, Libušina a Komenského a také na úpravu příjezdu ke koupališti včetně zpevněné parkovací plochy.

„Lidé by ale měli nejprve vědět, kde se budou parkoviště dělat. Někomu můžou pod okny vadit,“ konstatovala zastupitelka Marie Jelenová (ODS). Stejně jako další zastupitelé se přikláněla k tomu, že musí mít nejprve všechny podklady, aby mohli o případných investicích rozhodnout.

Václav Málek trval na vybudování parkovišť ještě letos. „Na přípravě a posouzení, zda je možné projekty, které navrhuje ANO, uskutečnit, už pracuje odbor investic,“ konstatoval Ivan Radosta s tím, že do příštího jednání zastupitelů budou podklady připravené.

Dodatečně zařazený nový bod programu pak zastupitel Tibor Kaleja z jednání stáhl. Zastupitelé se poté usnesli například na tom, aby byly také vypracované možnosti umístění parkovišť a případné řešení financování jejich stavby.

„Jsme povinni hlídat finanční bezpečnost města. Snažíme se je po finanční stránce aktivovat, nechceme je zbytečně zadlužovat, proto jsme připravovali rozpočet rozumně, podle toho, na co byly peníze,“ připomněl Ivan Radosta. Pořadník investic, které by se daly okamžitě uskutečnit v případě, že město získá nějaké peníze, má vedení města k dispozici.