Aby se vlk nažral. . .a bazén stál co nejdřív

Písek – Písečtí zastupitelé potvrdili těsnou většinou stavbu nového bazénu pod lesnickou školou a schválili na něj přes čtvrt miliardy korun. Samotný vnitřní bazén by měl stát maximálně 200 milionů korun, rozšíření o venkovní areál a wellness část dalších padesát milionů a zhruba deset milionů korun si vyžádá parkoviště pro sto aut.

Předpokládané náklady, které vychází z připravovaného projektu, však přesahují částku 300 milionů korun. „Na základě zkušeností můžeme počítat s tím, že se akci podaří vysoutěžit o třicet procent levněji,“ uvedl místostarosta Josef Knot.

Podle zastupitele Petra Hladíka je to naprojektováno tak, aby „se vlk nažral a koza zůstala celá“.

I když písečtí zastupitelé schválili výstavbu nového bazénu pod lesnickou školou už před třemi lety, stále visí ve vzduchu možnost, že by se nakonec mohl stavět v areálu bývalých Žižkových kasárnách společně s všesportovní halou, a to především od doby, kdy se tady podařilo vyřešit majetkové vztahy. „Klíčové je jasně rozhodnout, kde bude bazén stát, protože dokud tak neučiníme, nemůžeme projektovat ani halu. Nevíme totiž, jestli s bazénem, nebo bez,“ apeloval místostarosta Josef Knot.

Podpora lokality pod lesnickou školou je ale stále slabší. „Určitě by bylo lepší zainvestovat do kasáren, než stavět bazén v ďolíku, který toho není hoden,“ zmínil zastupitel Petr Hladík. Ostatní tentokrát drželi své názory na uzdě, nicméně svůj hlas zvolené lokalitě dalo pouze 14 zastupitelů, což je minimální většina. Kdyby jeden hlas chyběl, návrh neprošel.

Pátnáctičlenné koalici ve složení Jihočeši 2012, ANO 2011, TOP 09, ODS, Písecký patrioti a Volba pro město navíc chyběli dva členové – Zdeněk Kulič, který na zastupitelstvu nebyl, a Miroslav Krejča, který nehlasoval. Nebýt jednoho hlasu z opozice, který dal Karel Vodička, koalice by potřebné většiny nedosáhla.

Podchod, který by lokalitu propojil s parkovištěm na Výstavišti, se do rozpočtu města nedostal. Místo něj by se tedy mělo vybudovat parkoviště nad hřištěm s umělou trávou, aby byla kapacita dostačující. Když teď půjde všechno bez potíží, mohl by bazén stát v létě 2019.