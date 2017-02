19. setkání Protivínského vlastivědného klubu

Protivín - Na první besedě v dalším roce působnosti Protivínského vlastivědného klubu (PVK) byl přivítán již podruhé Zdeněk Bezecný.

Zdeněk Bezecný v Protivíně.Foto: Radek Lenemajer

Tématem přednášky se stali Schwarzenbergové na Protivínsku. Ihned v úvodu zkonstatoval, jak ten čas rychle letí, že to je již téměř rok a půl, co zde přednášel o Schwarzenberzích a jejich rodu. A navázal prvními fotografiemi, na nichž opět poukazoval na fakt, že město stále používá místo městského znaku znak schwarzenberský a že tím popírá platnost města jako původně královského.

Na začátku Zdeněk Bezecný připomněl, které rody vlastnily toto malé městečko před Schwarzenbergy. Zmínil rod Vratislavů z Mitrovic, či Trauttmansdorfy. Samotní Schwarzenbergové se dostávají do Čech po Bílé hoře, tedy poměrně pozdě. Jan Adolf ze Schwarzenbergu, mecenáš umění, jenž působil u císařského dvora, získává některá panství, mezi jinými panství Třeboň, a také knížecí titul. Rozšiřuje své panství o Hlubokou, jehož součástí byl i Protivín. Na konci 16. století je ale hlubocké panství pro dluhy prodáno a Protivín získává Malovec z Malovic, rytíř nevelkého věhlasu, majitel Dřítně u Hluboké a člověk, který si vydělával celkem solidně lichvou. Odděluje protivínské panství a prodává ho Mitrovicům.

Ferdinand ze Schwarzenbergu časem kupuje majetek v jižních Čechách, a to volné statky – Kestřany, Skočice, Drahonice, atd., což je nedaleko Protivína. O ten měl velký zájem (v roce 1701 si dokonce nechal od svého úředníka vypracovat popis protivínského panství. V něm se píše, že tohle panství slibuje slušný výnos, má dost větších sedláků a navíc pracovitých.) Protivín vlastnil v té době Trauttmansdorf.

Ten, kdo ale protivínské panství v roce 1711 kupuje, je Adam František, barokní kavalír se vším všudy. Ve Vídni, kde působil u dvora, nechal postavit dva paláce. Městský palác, který stával nedaleko kapucínské hrobky habsburské, tu v současné době ale již nenajdeme. Když byl zbořen, část inventáře byl převezen právě k nám na Protivín (zrekonstruované pokoje kněžny). Koupě protivínského panství měla i určitou logiku. Navazovalo na hlubocké panství, bylo důležité na cestě do Prahy, prostě bylo určeno pro občasné pobyty. V Protivíně stály na náměstí jednopatrové domy, zástavba měla tedy venkovský charakter, řemesla se tu snoubila se zemědělskou výrobou. Protivín měl konečně i svůj kostel se špitálem, naproti zámku byl i hospodářský dvůr. Protivínští chtěli vykoupení z roboty, příchozí na trh se jim posmívali, že jsou robotující poddaní, což byl i jeden z důvodů, proč na tom tak lpěli. Vykoupili se v 18. století. Protivín byl spojen se statky, měl velkou rozlohu, jednalo se o středně velké panství. Zajímavé bylo sdělení pan doktora, že Schwarzenbergové při případné revoltě vyhrožovali, že prodají panství, když si jejich rodu poddaní neváží.

Po požáru města se na obnově podílí schwarzenberský stavitel Pavel Ignác Bayer, který dával dohromady kompozici náměstí. Z jeho počinů se dochovala fara, pan doktor v prezentaci ukazoval její plán a půdorys. Jak sám podotkl, nebyl to žádný zázrak architektury, takhle fary projektoval víckrát (př. v Ledenicích). Přestavba zámku byla ale značná. Nejdříve přišly na řadu interiéry, aby byl obytný a reprezentativní. Bayera po čase střídá Martinelli. Ten se stává osobním architektem Schwarzenbergů. Měl na starosti dostavbu obou vídeňských paláců a celou řadu úkolů v Čechách. Obcestovával panství, vypracovával rozpočty, kolik co bude stát a co by bylo třeba stavět. Fasáda protivínského zámku (včetně věžičky za hodinami) a hospodářská stavení v předzámčí byly v jeho režii. Součástí prezentace byly opět plány. Stavební rozmach končí v roce 1732, kdy umírá Adam František ze Schwarzenbergu v Brandýse na lovu. Správkyní majetku se stává Eleonora Amálie, po její smrti získává ve dvaceti letech správu nad panstvím její syn.

Další Schwarzenberg Jan Adolf se na cestách do Anglie zajímal kromě staveb budov také o stavby mostů, slévárny, což by od šlechtice nikdo nečekal. Zajímal se samozřejmě o Oxford – ale o šlechtické chovy koní, ne o vzdělání. Jan Adolf, to není jen hlubocký zámek, ale i razantní změna schwarzenberského hospodaření. Dokázal využít výzev 19. století – století páry. Železnice, kam přišla, přinesla prosperitu a zisk, a tak byla zavedena i do Protivína, který se stal pro výhodnou pozici a dostupnost všemi směry spojnicí Plzně a Českých Budějovic. Jak podotkl pan doktor, za to století a půl se nezměnily příliš ani dojezdy vlaků. Pokrok je 1/4 hodina za sto let. Například dojezd na trati Vídeň – Krakov byl tenkrát 6 hodin 11 minut.

S železnicí souvisí také výstavba protivínských podniků. První byl cukrovar – poklad českých zemí 19. století. Aby dosáhla cukrová třtina dostatečné cukernatosti, chce to počasí, jak řekl přednášející. Cukrovar spotřebovával materiál i z dalších statků a od drobných pěstitelů. Po polovině 70. let 19. století ale ztrácí, a tak je v polovině 80. let 19. století zavřen.

Daleko úspěšnější byl pivovar, který tu byl provozován již od konce 16. století. K roku 1598 se totiž vztahuje prodejní smlouva. Byl v areálu zámku, což přestalo v 19. století vyhovovat. Za městem, jak řekl pan doktor, byl postaven pivovar nový a až do začátku 20. století byl rozšiřován. Na velikost Protivína se vařilo 150 hektolitrů piva ročně. Patřil do dvacítky největších pivovarů vůbec. Podnikání bylo skoro vědecké – Schwarzenbergové spolupracovali s odborníky v oblasti zemědělské, či pivovarnictví (př. doktor Hrach, autor spisku o moderním pivovarnictví popsal vaření piva jako chemický postup). Z piva se stal vývozní artikl, dostal se až do Nového Yorku a prodával se i na zaoceánských parnících. Schwarzenberských pivovarů bylo víc, např. Postoloprty, Třeboň, Černá na Šumavě, Lovosice či Smečno.

Jeden čas tu byla i mlékárna, jedna z největších. Byla zařízena podle švédského modelu (mlékárenská zařízení přivezli přímo ze Švédska), vyráběly se tu výborné sýry, zejm. nymburského typu.

Jeho synové pokračovali v podnikání, ale zajímali se i o památkovou péči. Adolf Josef se dokonce podílel na soupisu některých památek.

V souvislosti s tím se před přítomnými objevila na stěně promítnutá fotka Bayerovy fary, raně barokní kostel se špitálem a kaplankou. Jak řekl pan doktor Bezecný, tenhle komplex měl na mále. Od pol. 19. století přestal dostačovat kostel velikostí. V době výstavby tady bylo totiž kolem 350 obyvatel, na konci 19. století jich však bylo již kolem tří tisíc. Jeden z mužů, který je spjat s přestavbou kostela, nebo novostavby kostela, byl Jan Sedláček – autor návrhu novogotického kostela. Náš původní barokní kostel považoval totiž za památkově nezajímavý. Promítnuty byly i návrhy nové podoby. Nápad nakonec nebyl realizován. Jedna z cest, jak zvětšit kostel a uspokojit památkáře, byla potom přístavba, která měla rozšířit kostel směrem ke špitálu – severojižní orientace hlavní lodi. Plán byl ještě propracován dalším architektem (Dědek), ke stavbě ale nikdy nedošlo. Stejně to dopadlo i v Krči. Stavitel velice trpce nesl, že se mu nepovedlo realizovat své plány. „Sedláčka to otrávilo tak, že se nechal penzionovat", prohlásil pan doktor. Nakonec se přednášející zmínil o škole, na které se oproti předchozím námětům Sedláček výrazně uplatnil. Na místě mělo původně vzniknout urbanistické předměstí. Jak okomentoval pan Bezecný stav zdejší alma mater, je hrozné, do jakého stavu se škola dostala, stejně tak kritizoval dvoubarevnost oken.

Schwarzenbergové vlastnili Protivín až do roku 1947, majetek jim byl pokrácen značně již po 1. pozemkové reformě (to jim zůstalo z cca 8,5 tisíce hektarů jen kolem 400). Měli zámek, pivovar, revír, louku; ostatní velkostatky byly rozparcelovány, nebo vznikly zbytkové statky. Konec jejich majetku proběhl nadvakrát – počátkem 40. let (Adolf ze Schwarzenbergu odchází do Švýcarska) a po válce. Otázkou totiž bylo, jak jejich majetek zestátnit – jeden Schwarzenberg byl za války v zahraničí a podporoval odboj, druhý v koncentračním táboře… Nakonec byl přijat zákon Lex Schwarzenberg, kterým se vyvlastňuje majetek primogenitury hlubocko - krumlovské. A touto skutečností přednášku po dvou hodinách pan doktor ukončil, přičemž ochotně přislíbil do budoucna další historickou besedu. Další beseda PVK byla naplánována na 16. 2.

Za PVK Petra Čecháčková